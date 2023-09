"Wer wird Millionär?": Hat Kandidat geheimen Antwort-Code geknackt?

Großes Finale um drei Millionen Euro

Auch das war für den Moderator nicht die eigentliche Sensation, sondern der Umstand, dass man am Beginn einer 3-Millionen-Euro-Woche stünde. "Jeder der Kandidaten von heute, morgen und übermorgen kann am Donnerstag in unserem großen Finale drei Millionen Euro gewinnen", erklärte Günther Jauch. Allerdings nur unter einer Bedingung: Um das Ticket fürs Finale zu sichern, müsste der jeweilige Kandidat am Montag mindestens die 16.000-Euro-Marke knacken.Sandro Bund ist nicht nur beruflich Direktor einer Vermögensverwaltung, sondern plante mit seinem am Montag ausgestrahlten Auftritt auch, sein privates Vermögen anzuhäufen. Die Verwaltung ebendieses war auch schon im Vorfeld geklärt: Der 60-Jährige würde das Erspiele mit seinen drei Kindern teilen müssen. Eine der Töchter hatte der Münchner live dabei.