"ZDFroyal: Mein Vater, der König": Alle Infos zur Doku über Prinzessin Victoria

Carl Gustaf wurde 1946 als fünftes Kind von Gustav Adolf Erbprinz von Schweden und seiner Frau Sibylla von Sachsen-Coburg und Gotha geboren. Von seinen vier Schwestern und den Eltern wurde er sehr geliebt, wie Prinzessin Christina, die jüngste Schwester, in der Doku zu berichten weiß. Carl Gustaf wuchs ohne Vater auf, der bei einem Flugzeugunglück 1947 starb. Umso mehr scheint es ihm am Herzen zu liegen, die 1977 geborene Victoria optimal auf ihre künftige Rolle vorzubereiten.

Schon jetzt unterstützt die Prinzessin ihren Vater und ihre Mutter, Königin Silvia, bei öffentlichen Auftritten – gelegentlich in Begleitung ihrer elfjährigen Tochter Estelle. Dabei schien es eine Zeitlang, als sei Victoria der Verantwortung ihrer Familie nicht gewachsen: 1998 wurde bekannt, dass die damals 21-jährige Kronprinzessin an Magersucht litt. Die Eltern gingen offen mit der Diagnose um: "Schwäche zeigen, das ist neu im Königshaus", so heißt es in der Doku.