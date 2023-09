"Themenabend #bahnfahren: Besser Bahnfahren!": TV-Kritik zur Doku mit Sven Plöger

Am Anfang stand der Gedanken, Autofahrer, vor allem Berufspendler, zu entlasten. Im Morgengrauen des 22. März 2022 kam der Koalitionsausschuss auf die Idee, Pendler und andere Autofahrer von ansteigenden Benzin- und Dieselpreisen zu entlasten und von den Straßen auf die Schiene zu locken. Der Erfolg war immens, vor allem aber bevölkerten Ausflügler millionenfach die regionalen Züge. Doch beim 49-Euro-Ticket, dauerhaft installiert seit dem Mai dieses Jahres, heißt es rechnen: Wie viel habe ich bisher für meine Dauerkarte bezahlt, wie viel bleibe ich drüber? – Das Erste fragt in einem dreiteiligen Themenabend unter dem Hashtag "bahnfahren" nach dem Nutzen, aber auch nach der aktuellen Sicherheit der Bahn.

Was muss sich ändern, damit mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen?

Für die Dokumentation "Besser Bahnfahren!" (20.15 Uhr) hat ARD-Wetterfrosch Sven Plöger in einer "Crowd-Science-Aktion" tausende User im Internet befragt: "Viele Menschen müssen täglich zur Arbeit fahren oder ihre Kinder in die Schule oder zur Kita bringen. Wie macht ihr das eigentlich? Nehmt ihr dazu das Auto oder Bus oder Bahn? Ist dabei der Klimaschutz eine Motivation?" Sämtliche Antworten wurden von einem Wissenschaftsteam ausgewertet. In der Doku befragt Plöger, der sich selbst als leidenschaftlicher Bahnfahrer zu erkennen gibt, nun auch Fahrgäste, die sich an der Umfrage beteiligt haben.