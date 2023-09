Justizminister Buschmann: "Wir wollen den Bürokratie-Burnout in Deutschland beseitigen"

FDP-Politiker Marco Buschmann sprach im "ARD-Morgenmagazin" über das neue Bürokratieentlastungsgesetz. Dabei erklärte der Bundesjustizminister, er wolle den "Bürokratie-Burnout in Deutschland" beseitigen.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat sich für das anstehende Kabinettstreffen einiges vorgenommen: Am Mittwoch möchte der FDP-Politiker auf Schloss Meseberg in Brandenburg "Eckpunkte für das neue Bürokratieentlastungsgesetz vorstellen", hieß es zuvor im "ARD-Morgenmagazin". Dadurch soll der bürokratische Aufwand für kleine und mittelständige Unternehmen in Deutschland reduziert werden. Aber wie soll das funktionieren? Vor Ort traf sich der 46-Jährige mit ARD-Korrespondent Michael Strempel und stellte sich dessen Fragen.