"Stralsund – Der lange Schatten": TV-Kritik zum ersten Fall von Sophie Pfennigstorf

Nasskalte Drehtage

Immerhin stürzt sich Jule mit Tatendrang in die neue Arbeit: Zwei vermisste Teenager-Schwestern halten Hidde und Kriminalkommissar Karim Uthman (Karim Günes) in Atem. Kaum ist Jule an Bord, wird eine der Frauen tot aufgefunden. Von ihrer Schwester fehlt weiterhin jede Spur. Da die Ermittlungen weiter stocken, beginnt Jule auf eigene Faust zu ermitteln, was Hidde nicht sonderlich erfreut. Dennoch stößt sie schon bald auf eine entscheidende Spur.