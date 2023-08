"Immer Ärger mit Grandpa": TV-Kritik zur Komödie mit Robert De Niro

Robert De Niro im witzigen Generationenkonflikt. Hochkarätig besetzt mit Stars wie Uma Thurman und Christopher Walken, sorgt die Familienkomödie "Immer Ärger mit Grandpa" für beste Unterhaltung.

"Immer Ärger mit Grandpa" Komödie • 31.08.2023 • 20:15 Uhr

Eigentlich hat Sally (Uma Thurman) es nur gut gemeint: Nach dem Tod ihrer Mutter beschließt sie, ihren Vater Ed (Robert De Niro) probehalber zu sich zu holen. Auch Sallys Sohn Peter (Oakes Fegley, "Elliot, der Drache") ist zunächst begeistert. Er freut sich auf seinen Grandpa. Doch als er ihm sein Zimmer geben und selbst auf den Dachboden ziehen soll, ist der Spaß vorbei: Unterstützt von seinen Freunden erklärt Peter Ed den Krieg. Mit fiesen Streichen will er ihn aus seinem Zimmer vertreiben, doch der Greis zahlt es ihm mit gleicher Münze zurück. Die klamaukige Generationencomedy "Immer Ärger mit Grandpa" (2020) , den das Zweite nun wiederholt, basiert auf dem preisgekrönten amerikanischen Kinderbuch "The War with Grandpa" (1984) von Robert Kimmel Smith. Regisseur Tim Hill ("Alvin und die Chipmunks – Der Kinofilm") hat die Geschichte gemeinsam samt beachtlichem Ensemble – darunter auch Christopher Walken und Jane Seymour – als Bewegtbild adaptiert.

Unbeabsichtigte Symbolik Seit den 80er-Jahren hat sich zweifellos einiges geändert: So kommen im Film Drohnen zum Einsatz und gleich in der ersten Szene scheitert Ed im Supermarkt an der Selbstbedienungskasse. Die Hilflosigkeit, mit der Opa Ed oft durchs Leben stolpert, ist Grundlage für viele derbe Gags. Auch wenn der zwangsumgesiedelte Rentner zur Zielscheibe wird, steht die langsame Annäherung der Familienmitglieder im Mittelpunkt.

Der Kerngedanke des Films, nämlich wie wichtig familiärer Zusammenhalt in schwierigen Zeiten ist, hatte im Jahre 2020 in Anbetracht der Corona-Pandemie eine gewisse Symbolhaftigkeit: Manche Familien konnten sich wegen der Beschränkungen nicht sehen, Altenheime wurden für Besucher geschlossen. Das Duell zwischen Jung und Alt spiegelt in diesem Kontext wider, wie nervenaufreibend – aber eben auch bereichernd – es sein kann, mit mehreren Generationen auf engem Raum zu leben. Zweifellos ein Film, den sich Kinder, Eltern und Großeltern anschauen können – am besten gemeinsam, versteht sich.

"Immer Ärger mit Grandpa" – Do. 31.08. – ZDF: 20.15 Uhr