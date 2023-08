"Sommerhaus der Stars"-Überraschung: Paar gibt Verlobung bekannt!

"Sommerhaus der Stars"-Fluch? Nicht bei Mola Adebisi und Adelina Zilai. Die beiden nahmen 2021 an der RTL-Sendung teil. Doch während andere Paare der sogenannte "Sommerhaus-Fluch" traf und Beziehungen beendet wurden, hat der Moderator und seine Partnerin freudige Liebes-Nachrichten zu verkünden.

Ein Härtetest für die Liebe: Mittlerweile macht es den Anschein, dass es auf dem RTL-Format "Sommerhaus der Stars" ein Fluch zu lasten scheint. Seit dem Beginn der Sendung 2016 haben sich die meisten Paare, die in der Sendung zu sehen waren, nach den Dreharbeiten getrennt. Die Liebe von Moderator Mola Adebisi und Adelina Zilai, die 2021 am Format teilnahmen, hat hingegen weiter Bestand. "Das hat uns enger zusammengebracht", erklärte Adebisi im Interview mit "Promiflash". Und nicht nur das: Das Paar ist mittlerweile verlobt.

Mit der Hochzeit wollen die beiden nicht lange warten: "Der Plan ist für nächstes Jahr, also wir haben noch kein genaues Datum. Nächstes Jahr Sommer oder im Frühjahr", erklärte der 50-Jährige. Einen romantischen Antrag gab es allerdings nicht. "Ich muss ihr noch einen Ring kaufen", scherzte er. Für die beiden sei auch so klar gewesen, dass sie vor den Altar treten wollen würden.

Zwar kenne sich das Paar schon länger, doch richtig gefunkt habe es erst 2020 während der Corona-Pandemie. "Wir haben einfach viel mehr Social Media und Videotelefonie genutzt als sonst. So haben wir uns intensiv noch mal anders kennenlernen können", erklärte der 50-Jährige in einem Gespräch mit "spot on news".