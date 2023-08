René Weller: Abschied vom deutschen Boxer

Update: René Weller erlagt am 22. August seiner schweren Krankheit und starb in Pforzheim.

Seit neun Jahren kämpfte René Weller gegen seine Demenz-Erkrankung. Kürzlich verschlechterte sich der Zustand des früheren Profiboxers. Wie seine Frau Maria Weller am Freitag in einem Interview mit "Bild" bestätigte, lag der 69-Jährige zu dem Zeitpunkt in seinem Zuhause in Pforzheim auf dem Sterbebett.