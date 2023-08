"ZDFroyal: Mein Mann, der Kronprinz": TV-Kritik zur Doku von Adelsexpertin Julia Melchior

Einst waren Mette-Marit und Mary bürgerliche, bis sie die Gemahlinnen der Kronprinzen Frederik und Haakon wurden. Wie sieht das Eheleben der beiden Frauen mit ihren royalen Ehemännern aus? Adelsexpertin Julia Melchior wirft in der Doku einen Blick auf die Monarchien in Norwegen und Dänemark.

Der Gang vor den Traualtar ist ein einschneidendes Erlebnis für zukünftige Eheleute. Im Falle von Mette-Marit Tjessem Høiby und Mary Elizabeth Donaldson kam zum Treueschwur gegenüber dem Partner jedoch eine weitere, weitaus gravierendere Komponente dazu: Mit der Heirat eines Thronfolgers wurden die beiden Bürgerlichen zu einer unverzichtbaren Stütze der Monarchien in Norwegen und Dänemark. Was das im Einzelnen bedeutet und wie die Frauen mit dieser Bürde umgehen, erzählt die Adelsexpertin Julia Melchior in ihrer Doku "ZDFroyal: Mein Mann, der Kronprinz".

Ein Blick hinter die königlichen Mauern

Als zukünftige Thronfolger genießen sowohl Frederik von Dänemark als auch Haakon von Norwegen hohe Sympathien beim Volk und in der Öffentlichkeit. Sie werden vor allem für ihren authentischen Lebensstil mit Höhen und Tiefen, Ecken und Kanten geschätzt: Mette-Marit brachte einen vierjährigen Sohn mit in die royale Ehe, die anfangs ohnehin nur wenig Befürworter am Osloer Hof fand. Im Oktober 2018 gab der Palast ihr chronisches Lungenleiden offiziell bekannt. Seither liegt es an dem inzwischen 50-jährigen Kronprinz Haakon, seine Frau so oft es geht zu entlasten.