Karl Lauterbach und Sido diskutieren über Cannabis: "...muss aus der Schmuddelecke raus!"

Worum könnte es gehen, wenn Rapper Sido und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zur Diskussion zusammentreffen? Natürlich um Cannabis und dessen geplante Legalisierung in Deutschland. In der ersten Folge seiner neuen YouTube-Reihe lädt der Berliner Rapstar den SPD-Minister zum Gespräch und redet Klartext über die aktuelle Gesetzeslage, über den medizinischen Nutzen der Pflanze und die Risiken und Chancen der Legalisierung.

Sido will Aufklären

"Wir sollten erklären, dass es verschiedene Sorten gibt und was diese Pflanze kann. Dass man eben nicht nur high dadurch wird", erklärt Sido in der Premierenepisode der Reihe KEjF, die von nun an in mehreren Folgen über Cannabis aufklären will. "Aus der Schmuddelecke holen wir es durch mehr Informationen raus; durch eine Legalisierung, auch wenn es erst einmal nur halb ist", sagt der Rapper, der die Aufklärungskampagne mit einem eigens gegründeten Unternehmen ins Leben rief.