„Unser Hof“: Das ist zur neuen Sendung mit Cheyenne Ochsenknecht und Nino bekannt

Worum geht es in „Unser Hof – mit Cheyenne und Nino“?

Was an dem Einen oder der Anderen möglicherweise vorbeigegangen ist: Die zweifachen Eltern kümmern sich neben ihrem Nachwuchs auch um eine Vielzahl von Tieren. Rinder, Schafe, Hunde, Katzen, Gänse, Hühner und Wellensittiche. All das, was man sich eben unter einem richtigen Bauernhof so vorstellt. Das junge Ehepaar nimmt sich seit 2020 gemeinsam dem Chianiahof in der Steiermark an, an dem auch Ninos Vater mitarbeitet. Auf ihrer Website heißt es, sie wollen einerseits den Fleischkonsum überdenken (Stichwort: „Weniger ist mehr“), andererseits jungen Menschen die Landwirtschaft als spannenden Beruf näherbringen. Genau dazu bekommen sie mit ihrer neuen Show „Unser Hof – mit Cheyenne und Nino“ nun die Chance.