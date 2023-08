"Terra X: Faszination Deutschland – Die Spur des Feuers": TV-Kritik zur zweiten Folge der Dokureihe

Quer durch Deutschland zu reisen und dabei die spektakulärsten Ecken der Natur zu erforschen, ist für Biologin und Moderatorin Jasmina Neudecker nichts Neues. Bereits in der ersten Ausgabe der "Terra X"-Reihe "Faszination Deutschland" befand sich die 36-Jährige auf dem "Weg des Wassers", führte das Publikum von der Schwäbischen Alb bis zur Nordsee und stellte sich unterwegs in einer Höhle sogar ihrer Angst vor engen Räumen. Genauso abenteuerlich geht es nun mit der zweiten Folge der Dokureihe weiter. In "Spur des Feuers" entdeckt sie ein gewaltiges Vulkanband, das sich von Südwesten bis zum Osten Deutschlands erstreckt.

Das Ergebnis des Feuers

Sie untersucht die geologischen Spuren, die auf die Macht des unterirdischen Feuers hinweisen. Am Scheibenberg in Sachsen erzählen Lavasäulen eine mysteriöse Entstehungsgeschichte. Das unterirdische Feuer sorgt am Kaiserstuhl, im Südwesten Deutschlands, für einen fruchtbaren Boden – während es am Erzgebirge für seltene Metalle verantwortlich ist.