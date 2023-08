"Unsere kleine Farm"-Star Hersha Parady gestorben

Als Lehrerin Alice Garvey der Fernsehserie "Unsere kleine Farm" wurde Hersha Parady weltberühmt. Vier Jahre lang war sie in mehreren Staffeln der Erfolgsproduktion in der Rolle der Lehrerin Alice Garvey zu sehen. Danach spielte sie vereinzelt in Film- und TV-Produktionen, auch als Theaterschauspielerin war die weiterhin aktiv. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 78 Jahren gestorben, wie das Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" mitteilte.