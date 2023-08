"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin: Claudia Obert und ihre Verhältnis zur Familie

Neuer Superhelden-Film aus dem Hause DC

Kritik zu „Blue Beetle“ – der freundliche Käfer aus der Nachbarschaft

Das DC Universe hat seinen ersten Superhelden zentral- beziehungsweise südamerikanischer Herkunft: den Blue Beetle. Dafür haben sich die Verantwortlichen des DCU zehn Jahre Zeit gelassen – 2013 erschien mit „Man of Steel“ der erste Film des Franchises. Nachdem zuletzt „Shazam 2: Fury Of The Gods“ sowie „The Flash“ an der Kinokasse floppten, soll „Blue Beetle“ endlich die Kehrtwende bringen.

