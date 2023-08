ESC-Star Toto Cutugno gestorben

Toto Cutugno ist mit 80 Jahren gestorben. Der italienische Sänger, starb italienischen Medienberichten zufolge, am Dienstag nach langer Krankheit in Mailand.

Dem 1943 in der Toskana geborenen Musiker gelangen in den 1970-ern erste Hits mit der von ihm gegründeten Band Albatros. Wenige Jahre später wagte sich Cutugno an eine Solokarriere – mit großem Erfolg: 1978 erlangte seine Single "Donna donna mia" als Titelmelodie einer italienischen Quizshow Bekanntheit und ebnete so den Weg für Cutugnos 1979 erschienenes Debütalbum "Voglio l'anima".