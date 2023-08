Neu auf DVD und Blu-ray: Hier gibt es die Heimkino-Highlights der Woche

In dieser Woche starten die Filme "Fast & Furious 10", "Das reinste Vergnügen" und "Gangs of London – Staffel 1" neu auf DVD und Blu-ray. Hier gibt es alle Infos zu den neusten Heimkino-Highlights.

Ob ihm irgendwann doch noch einmal ein Tränchen über die Wange rollt? Das wird wohl kaum passieren, nicht bei einem so stahlharten Typen wie Vin Diesel! Aber es schwang doch viel Wehmut mit, wenn der Nummer-eins-Star der "Fast & The Furious"-Reihe über den neuen Film sprach. Teil zehn spielte seit seinem Kinostart im Mai weltweit rund 705 Millionen US-Dollar ein. Der Start des elften Films, der im Original den Titel "Fast X Part 2" tragen soll, ist für 4. April 2025 geplant. Und dann ist Schluss mit diesem sehr eigentümlichen Stück Kinogeschichte. Also dann, anschnallen und festhalten: "Fast & Furious 10" (Originaltitel "Fast X"), der Anfang vom Ende, erscheint nun ebenso wie die Komödie "Das reinste Vergnügen" und die erste Staffel der Action-Serie "Gangs of London" auf DVD und Blu-ray.

"Fast & Furious 10" (VÖ: 24. August) Neonfarbene Unterbodenbeleuchtung und Nitro-Einspritzung, das waren bei den ersten Filmen Anfang der 2000-er noch die großen "Wow!"-Elemente. Heute kann man darüber eigentlich nur noch lachen, auch deshalb, weil es schon lange nicht mehr um Autorennen geht. In "Fast & Furious 10" sieht man Dom Toretto (Vin Diesel) in seinem Dodge Charger mit fettem Turbolader beinahe senkrecht einen Staudamm hinabrasen. Oben explodieren zwei Tanklaster, die gerade frontal ineinandergekracht sind, auf dem Weg nach unten drückt Teufelskerl Dom noch extra aufs Gaspedal. Das Budget bei "Fast X" soll jenseits der 300-Millionen-Marke liegen, neben den vielen Stunts und Spezialeffekten dürfte auch der Cast bei diesem Film eine Menge gekostet haben. "Aquaman"-Star Jason Momoa ist neu dabei, er gibt den exzentrischen Antagonisten Dante Reyes. Dante ist der durchgeknallte Sohn von Gangster-Politiker Hernan Reyes, dem das "Fast & Furious"-Team früher mal einen großen Coup vermasselt hat. Dafür sollen Toretto und seine Liebsten nun bezahlen, dafür sollen sie bluten.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2023, Regie: Louis Leterrier, Laufzeit: 135 Minuten

"Das reinste Vergnügen" (VÖ: 25. August) Ein dezidiert männlicher Blick auf Sexualität durchzieht nicht nur die Pornografie, sondern auch das große Kino. Die Lust der Frau gilt nach wie vor als chronisch unterrepräsentiert. In diesem Film aber steht sie im Zentrum: Sally Phillips, bekannt aus der "Bridget Jones"-Reihe verkörpert Gina, eine Frau in der Lebenskrise. Der Job ist futsch und aus ihrer Ehe die Luft raus. Eines Tages klingelt plötzlich Tom an der Tür: ein gut gebauter Stripper, der verspricht, ihr wirklich jeden Wunsch zu erfüllen. Ginas Wunsch? Eine saubere Wohnung. Der Geburtstagsscherz ihrer Freundinnen bringt Gina auf eine Geschäftsidee. Aus einer Gruppe Testosteron-geladener Umzugshelfer formt sie ein ganz besonderes Ensemble aus Reinigungskräften, ausgestattet mit Eimer, Wischmopp und Sexappeal. Die Saubermänner kommen bei der weiblichen Zielgruppe fantastisch an, das Geschäft floriert. Während ihre Mitarbeiter kaum hinterherkommen, die Bedürfnisse der Kundinnen zu befriedigen, sieht sich Gina von ihren Gefühlen überwältigt. Was Frauen wirklich wollen? Selbstermächtigung.

Preis DVD: circa 13 Euro

AU, 2022, Regie: Renée Webster, Laufzeit: 103 Minuten

"Gangs of London" (VÖ: 25. August) Wenn es in der Sky-Originalserie "Gangs of London" eines nicht gibt, dann ist das Gnade. Ja, die Unterwelt steht ziemlich Kopf in London seitdem Finn Wallace (Charakterkopf Colm Meany hat zunächst nur einen Kurzauftritt) erschossen wurde. Der Gangsterboss war so etwas wie der Oberpate des Untergrunds, er hielt die geschäftlichen Interessen verschiedener Gangs in der Waage. Weil das ausgleichende Moment nun fehlt, droht die Schattenwelt der Metropole zu implodieren. Finns Sohn Sean (Joe Cole) fehlen jedenfalls strategische Weitsicht und diplomatisches Geschick, um ein ohnehin konfliktreiches Geschäftsfeld in explosiven Zeiten gewinnbringend zu beackern. Sean steht der Sinn nach Rache und sonst gar nichts. Für schwache Nerven ist das eindrückliche Gangsterepos definitiv nichts. Die erste von zwei Staffeln erscheint nun auf DVD und Blu-ray. Allein in der 90-minütigen Pilotfolge muss man zweckentfremdete Dartpfeile, zerberstende Knie und ein ziemlich hungriges Fleischerbeil ertragen.

Preis DVD: circa 22 Euro

GB, 2020, Regie: Corin Hardy/Xaver Gens, Laufzeit: 532 Minuten