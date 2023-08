"37°: Wir retten unser Dorf": TV-Kritik zur ZDF-Doku

Den Erhalt und die Erneuerung der Heimat

In der neuen "37°"-Dokumentation "Wir retten unser Dorf – Zusammenleben auf dem Land" zeigt die Filmemacherin Nadja Kölling unter anderem am Beispiel der Menschen in Darup, wie Dorfbewohner sich unermüdlich für den Erhalt ihrer Heimat engagieren. In Darup etwa wurden knapp 400.000 Euro – bei einem Ort mit rund 2.000 Einwohnern eine enorme Summe – gesammelt, um das letzte Gaststätten-Einhorn zu renovieren.