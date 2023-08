"Das Supertalent": Die neue Jury sorgt für große Überraschung

Seien es geschickte Haustiere oder Ausnahmesänger – in der RTL-Show "Das Supertalent" stellten schon ganz unterschiedliche Bewerber ihr mehr oder minder beeindruckendes Können unter Beweis. 2021 wurde die ehemals sehr erfolgreiche Sendereihe wegen immer schwächer werdender Einschaltquoten eingestellt. Nun wurde das baldige Comeback bekannt gegeben. "RTL feiert im nächsten Jahr seinen 40. Geburtstag und auf dieser Party darf 'Das Supertalent' natürlich nicht fehlen", erklärt Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+ in einer Mitteilung. Wer dann am Jurypult sitzen wird, wurde auch schon verraten.