Britney Spears Trennung: Traurige Neuigkeiten: Sam Asghari und Britney Spears sind tatsächlich getrennt

Britney Spears und Sam Asghari haben sich nach 14 Monaten Ehe getrennt. Das bestätigte Asghari nach zahlreichen Medienberichten in den vergangenen Tagen nun auch in einer Instagram-Story: "Nach sechs Jahren der Liebe und des Engagements füreinander haben meine Frau und ich beschlossen, unseren gemeinsamen Weg zu beenden. Wir werden die Liebe und den Respekt, den wir füreinander haben, beibehalten und ich wünsche ihr immer das Beste", heißt es in dem Beitrag vom Donnerstag. Nach Privatsphäre zu fragen, erscheine Asghari "lächerlich", weshalb er lediglich darum bitte, "freundlich und rücksichtsvoll zu sein".