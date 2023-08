Cannabis Legalisierung: Lauterbach setzt sich gegen Kritik wegen Cannabis-Legalisierung zur Wehr

Die geplabnte Teillegalisierung von Cannabis sorgt nach wie vor für hitzige Diskussionen, am Mittwoch hat das Bundeskabinett den entsprechenden Gesetzesentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) beschlossen. Im ZDF-"heute journal" nahm Lauterbach am Mittwoch Stellung zu seinen umstrittenen Plänen. "Wir müssen leider einräumen, dass die derzeitige Cannabis-Drogenpolitik gescheitert ist", befand der Bundesgesundheitsminister. "Wir haben steigenden Konsum, auch bei jungen Menschen, bei Kindern und Jugendlichen."

Zudem gebe es einen Schwarzmarkt, der weiter wachse, unreine Stoffe und eine große Kriminalität, die mit Cannabis in Verbindung stehe. "Mittlerweile ist es so, dass die Hälfte der Drogenkriminalität auf Cannabis fällt. So konnte es nicht weitergehen", unterstrich Lauterbach. Es gelte, den Konsum für diejenigen, die konsumieren wollen, sicherer zu machen, "ohne, dass er ausgedehnt wird" und einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten. Aber: "Wir müssen warnen vor dem Konsum, der nicht wirklich ungefährlich ist."