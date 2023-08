Aktenzeichen xy: Eine mysteriöse Einbruchsserie und eine unbekannte Tote

Eine tote Frau in einem Hafen in Bremen stellt die ermittelnden Behörden bis heute vor ein Rätsel. Moderator Rudi Cerne präsentiert den vierten Fall der internationalen "Identify Me"-Kampagne in "Aktenzeichen XY... ungelöst" dem ZDF-Publikum. Außerdem beschäftigt ihn eine mysteriöse Einbruchsserie.

Aktenzeichen XY... ungelöst Dokumentation • 16.08.2023 • 20:15 Uhr

22 tote Frauen, die teils vor Jahrzehnten starben, deren Identität bis heute jedoch nicht geklärt werden konnte: Es ist eine einmalige Kampagne von besonderem internationalen Ausmaß, die die niederländische Polizei in Zusammenarbeit mit dem BKA und der belgischen Polizei in diesem Jahr ins Leben rief. Der vierte deutsche Fall unter dem Motto "Identify Me" ist nun bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" zu sehen. Kann das ZDF-Publikum wie schon oft entscheidende Hinweise liefern?

Bei der Toten handelt es sich um eine Frau im Alter zwischen 22 und 35 Jahren. Ihre in einen Teppich gewickelte Leiche wurde am 30. Juli 2002 von einem Hobbyskipper im Hafen des Segelvereins Weser in Bremen entdeckt. Wo genau sie ins Wasser geworfen wurde, ist unklar. Kann Moderator Rudi Cerne möglichen Zeugen zu Hause vor dem Fernseher entscheidende Details ins Gedächtnis rufen?

Ein grausamer Fund steht auch in einem zweiten Fall im Zentrum: Ein Paar entdeckte bei einem Abendspaziergang im Wald einen schwarzen Müllsack.

Weitere Fälle behandeln einen Geschäftsmann, der binnen zwei Jahren sechsmal Opfer von identisch handelnden Einbrechern wurde, bis er den Tätern eine Falle stellte. Eine Hundebesitzerin wurde zudem 20 Minuten von einem Mann im Wald verfolgt, ehe er eine andere Passantin vergewaltigt. Außerdem stellt Rudi Cerne einen weiteren Nominierten für den XY-Preis 2023 vor: Ein Mann hatte beim Gassigehen eine Frau schreien hören, war eingeschritten und hatte ihr so das Leben gerettet.

Aktenzeichen XY... ungelöst – Mi. 16.08. – ZDF: 20.15 Uhr