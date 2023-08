"Das perfekte Dinner": Kräuter-Expertin Kirsten scheitert glanzlos an Bindfaden

Schon am zweiten Tag der VOX- Show "Das perfekte Dinner" wird es philosophisch. "Du bringst meine Geschmacksknospen zum Erblühen", sinniert Michelle über Kirstens Tomaten. Doch ein Bindfaden wurde ihr zum Verhängnis.

"Volles Aroma rausgehauen"

Und so schmoren in Kirstens Vorspeise in Olivenöl gebadete Kirschtomaten mehrere Stunden auf einem Bett von frischem Rosmarin, schichtet sie Tomatenscheiben mit Mozzarella als "Millefeuille" mit frischem Bärlauchpesto und köchelt eine Tomatensuppe mit Balsamico, Thymianhonig und Orangen-Chili-Salz vor sich hin. "Übelst lecker", kann es Carsten (44) kaum fassen: "Volles Aroma rausgehauen." Kommunikationsexpertin Michelle wird richtig poetisch: "Kirsten, du bringst meine Geschmacksknospen zum Erblühen."