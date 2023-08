Zachary Levi:"Shazam!"-Darsteller erhebt schwere Vorwürfe gegen Hollywood

Der "Shazam!"-Star Zachary Levi besuchte am Wochenende die Chicago Fan Expo anzutreffen. Hier sprach er sich für die streikenden Schauspieler und Autoren aus.

Ehrliche Worte von Zachary Levi: Am Samstag war der Schauspieler und Synchronsprecher auf der Chicago Fan Expo zu sehen, wo er unter anderem über seinen neuesten Film "Shazam! Fury of the Gods" sprach, in dem er die Hauptrolle spielt. Doch dann machte Levi seinem Ärger gegen Hollywood Luft und äußerte sich frustrierend über die gesamte Branche. "Ich persönlich habe das Gefühl, dass die Menge an Inhalten, die aus Hollywood kommt, Müll ist", erklärte er laut "Entertainment Weekly".

"Sie kümmern sich nicht genug darum, es für euch wirklich gut zu machen. Sie tun es nicht", sagte Levi unter tosendem Applaus, "Wie oft sieht man sich einen Trailer an und sagt: 'Oh mein Gott, das sieht so cool aus!' Dann geht man in den Film und denkt sich: 'Das war es, was ich bekommen habe?'", fuhr der 42-Jährige fort.

"Sie wissen, dass sie dein Geld haben, wenn du erst einmal ein Ticket gekauft hast und auf dem Platz sitzt. Und die einzige Möglichkeit für uns, etwas daran zu ändern, ist, nicht in den Müll zu gehen. Wir müssen uns aktiv gegen den Müll entscheiden. Das wird helfen. Es wird sehr helfen."

Levi: "Die Leute waren wahnsinnig unfreundlich" Ob er damit auf die Fortsetzung des ersten "Shazam!"-Films anspielt? Von Kritikern wurde der zwölfte Spielfilm innerhalb des "DC Extended Universe" schlecht bewertet, was Levi bereits vergangenen Monat thematisierte. "Die Zuschauerwertung ist immer noch ziemlich gut, aber die Kritikerwertung war, ich weiß nicht, sehr seltsam und verwirrend niedrig, und die Leute waren wahnsinnig unfreundlich", erklärte er, nachdem er zuvor das Marketing des Films verantwortlich gemacht hatte.

"Hören Sie, ich war ein Teil der Dinge, und so sehr ich mir auch wünsche, dass sie gut sind, ich weiß, dass sie okay sind, ich weiß, dass sie eine Menge verpasst haben. Ich sage nicht, dass 'Shazam! Fury of the Gods' ein perfektes Orson-Welles-Meisterwerk ist, aber es ist ein verdammt guter Film."

Laut "Entertainment Weekly" bewertete das Kinopublikum den Film mit 86 Prozent, während Kritiker 49 Prozent gaben. Zudem erreichte der zweite "Shazam!"-Teil nur ein weltweites Einspielergebnis von 133,8 Millionen US-Dollar und blieb damit weit hinter den Erwartungen zurück.