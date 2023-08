Markus Lanz bei TV-Dreh von Giftschlange gebissen

Durch seine Reisen in die Polargebiete bewies Markus Lanz (54) schon wiederholt ausgeprägten Abenteurergeist. Bereits als junger TV-Reporter scheute der heutige ZDF-Talker offenbar kaum Risiken, um an spektakuläre Bilder zu gelangen. Das legt eine Anekdote nahe, die Lanz im gemeinsamen ZDF-Podcast seinem Gesprächspartner Richard David Precht (58) erzählte.

In Australien, "nicht weit von Tasmanien", sei er zu Beginn seiner Fernsehkarriere einmal von einer Schlange gebissen worden. Dabei habe es sich um ein Exemplar der Brown Tree Snake (deutsch: Braune Nachtbaumnatter) gehandelt, die Lanz als "sehr giftig" beschrieb. Er sei damals mit einem Mann unterwegs gewesen, der solche Schlangen fing, um das Gift aus den Tieren zu gewinnen. Die Aufgabe für den Reporter vom deutschen Fernsehen sei gewesen, mit seiner in einem Sack verhüllten Hand die Schlange am Nacken zu fassen.