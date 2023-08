"Are You The One – VIP": Diese Teilnehmer haben das größte Konfliktpotenzial!

Vor kurzem wurden die Kandidatinnen und Kandidaten der dritten AYTO-Staffel bekannt gegeben. Wir verraten euch, bei welchen Teilnehmern Eifersucht und Ärger nicht lange auf sich warten lassen werden.

Wie den meisten bekannt sein wird, geht es bei "Are You The One" eigentlich darum, den von Experten vorher festgelegten perfekten Partner zu finden und sich mit den anderen Kandidaten das Preisgeld zu teilen. Doch besonders in der Promi-Ausgabe der Dating-Show gibt es immer wieder Ärger, weil Teilnehmer stattdessen ihre eigenen Interessen verfolgen und es so zu Wut und Eifersucht kommt. Diese Kandidaten

Darya ist aus der Sendung "Germany's Next Topmodel" bekannt. Bildquelle: RTL / Frank Berr

Darya Darya Strelnikova war 2015 bei Heidi Klums Model-Show "Germany's Next Topmodel" dabei. Ihr Auftritt in der Sendung ist dabei vor allem aus einem Grund bis heute legendär: Die Blondine legte sich mit jeder Teilnehmerin an, die ihr unter die Augen trat. Schon bei kleinen Entscheidungen wie etwa der Zimmerwahl teilte Darya aus, wo sie nur konnte. Besonders ihre Kollegin Kiki hatte das junge Model auf dem Kieker. Immer wieder giftete sie gegen die damals 17-Jährige. Eins wurde damals klar: Darya interessiert sich nur für Darya. Zwar versucht die mittlerweile 30-Jährige, gegen diesen Eindruck anzukämpfen, doch wäre es verwunderlich, wenn Darya nicht auch bei AYTO für eine ordentliche Portion Ärger sorgen würde.

Paulina ist aus "Ex On The Beach" bekannt. Fotoquelle: RTL / Frank Beer

Paulina Eine weitere Kandidatin, die für Ärger sorgen könnte, ist die Reality-Darstellerin Paulina Pilch. Bei ihrer Teilnahme an "Ex on the Beach" fiel die 20-jährige Kölnerin zwar nicht besonders negativ auf, doch nach eigener Aussage kann die Recruiting Expertin auch anders. Das Zitat, mit dem sie sich von RTL vertreten lässt, lautet: "Wenn ich sage, ich mag keinen Streit, würde ich lügen". Wenn das mal keine Ansage ist.

Peter ist unter anderem aus "Germany Show" bekannt. Bildquelle: RTL / Frank Beer

Peter Auch Peter Kujan ist bei der diesjährigen Staffel dabei und könnte für Ärger sorgen. Der Personenschützer aus Zürich wurde vor allem durch seine Beziehung zum Reality-TV-Star Walentina Doronina und die schon kurz darauffolgende Trennung bekannt. Die beiden gingen im Streit auseinander, was wohl daran lag, dass die beiden sehr eifersüchtige Menschen sind. Auch vor seiner AYTO-Teilnahme stellte Peter noch einmal klar, dass er zur Eifersucht neigt und sich keine Beziehung mit einer Frau vorstellen kann, die ohne ihn feiern geht. In einer Sendung, in der er zu allen Zeitpunkten von neun Konkurrenten umgeben sein wird, klingt das nach dem perfekten Rezept für Streit.

Danilo ist unter anderem aus "Love Island" bekannt. Bildquelle: RTL / Frank Beer

Danilo Der temperamentvolle Italiener könnte vor allem durch eine Sache für ordentlich Ärger in Thailand sorgen: Er hält nichts von modernen Rollenbildern. Der 26-Jährige sucht eine Frau, die tagsüber zuhause bleibt, während er arbeitet, und ihn umsorgt, wenn er zurück ist. Wie das wohl bei den anderen Teilnehmern und vor allem Teilnehmerinnen ankommen wird?

Welche Promis tatsächlich für Ärger sorgen werden, erfahren wir erst ab der Ausstrahlung der Sendung am 17. August exklusiv auf RTL+. Wenn ihr die Sendung auf RTL+ streamen wollt, könnt ihr hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*