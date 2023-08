"auslandsjournal – die doku: Machtpoker an der Ostsee": Infos zur ZDF-Doku

Was hat sich für Anwohnende verändert?

Was machen die NATO-Manöver und Truppenverlegungen mit den Menschen im Baltikum und in Russland, etwa in Kaliningrad und St. Petersburg? Korrespondenten des ZDF-Auslandsjournals besuchten für die zweiteilige Sommerreportage "Machtpoker an der Ostsee" Menschen in Skandinavien, im Baltikum und in Polen sowie in St. Petersburg. Sie begleiten Manöver der NATO, sprechen mit Soldaten und Soldatinnen und wollen wissen, was man von den geplanten Flüssiggas-Terminals an der Ostsee hält. Was hat sich für Anwohnende, Geschäftsleute, Kapitäne und Lotsen verändert, seitdem die Ostsee zum Schauplatz eines neuen Kalten Krieges geworden ist? Der zweite Teil wird am Donnerstag, 17. August, um 22.35 Uhr, ausgestrahlt.