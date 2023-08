"ARD Dokumentarfilm: Die Geiselnehmer – Zeugnisse aus der IS Hölle": TV-Kritik zur ARD-Dokumentation

Die ARD-Dokumentation liefert anhand exklusiver Interviews mit Opfern und Tätern einen detaillierten Einblick in die Praktiken der Terrororganisation IS. Wer steckt hinter den grausamen Geiselnahmen?

ARD Dokumentarfilm: Die Geiselnehmer – Zeugnisse aus der IS Hölle Dokumentation • 09.08.2023 • 22:50 Uhr

Im Jahr 2014 erschütterte ein grausames Video die Weltöffentlichkeit: Es zeigte die brutale Enthauptung des Kriegsreporters James Foley durch IS-Kämpfer. Was geht in Menschen vor, die so etwas tun? Und wie organisiert die Terrororganisation ihre zahlreichen Geiselnahmen? Eine ARD-Dokumentation versucht nun anhand von Interviews mit überlebenden Opfern sowie gesprächsbereiten Tätern, das Unvorstellbare begreifbar zu machen.

Informationen aus erster Hand Im Mittelpunkt der Dokumentation "Die Geiselnehmer – Zeugnisse aus der IS-Hölle" steht der Journalist Sean Langan, der in intensiven Gesprächen zwei Mitglieder der Terrororganisation IS befragte, die an Foleys Geiselnahme beteiligt waren. Die als "The Beatles" bekannten britischen IS-Kämpfer Alex Kotey und El Shafee Elsheikh, die für die Entführung, Folter und Ermordung von Foley und anderen Geiseln verantwortlich waren, stellen sich den kritischen Fragen Langans.

Zu Wort kommt in dem Film von Puk Damsgaard und Søren Klovborg zudem der Kriegsfotograf Daniel Rye, der von seinen persönlichen Erfahrungen mit den "Beatles" berichtet. Als ehemalige Geisel schildert der Däne seine Gefangenschaft, die Folter und seine letztliche Befreiung. Befragt werden in der sehenswerten Doku nicht nur Rye selbst, sondern auch dessen Eltern sowie der international tätige Geisel-Unterhändler Jens Serup, der maßgeblich am Austausch des Fotografen beteiligt war.

Ergänzt werden die Gespräche durch sorgfältig ausgewähltes Archivmaterial, persönliche Aufnahmen und Fotografien sowie kurze dokumentarische Szenen. Dass in dem Beitrag neben den Opfern auch die Täter zu Wort kommen, mag so mancher fragwürdig finden – gewährt dem Zuschauer aber zugleich einen seltenen und detaillierten Einblick in die Mechanismen und Praktiken der Terrororganisation. Aus erster Hand erfährt man schonungslos, wie es in der "IS-Hölle" zugeht – und wozu Menschen in extremen Gefahrensituationen in der Lage sind.

ARD Dokumentarfilm: Die Geiselnehmer – Zeugnisse aus der IS Hölle – Mi. 09.08. – ARD: 22.50 Uhr