"Bares für Rares"-Star Horst Lichter übernimmt "Rosamunde Pilcher"-Rolle

Die "Herzkino"-Reihe im ZDF lockt ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Im Herbst feiert der Sender 30 Jahre "Rosamunde Pilcher"-Filme. Zum Jubiläum gibt es etwas ganz Besonderes. "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter wird eine Rolle übernehmen.

"Bares für Rares"-Fans und "Rosamunde Pilcher"-Liebhaber aufgepasst: Am Sonntag, 24. September, hat Kultmoderator und TV-Koch Horst Lichter (61) seine erste Gastrolle in einer Pilcher-Verfilmung! Lichter tritt als Butler in "Schlagzeile Liebe" (20.15 Uhr, ZDF, eine Woche vorher in der Mediathek) auf. Die erfolgreiche "Herzkino"-Reihe feiert im Herbst ihr Jubiläum: 30 Jahre Drama, Romantik und Intrigen vor der atemberaubenden Kulisse Cornwalls. Lichter, der sich selbst als "Pilcher-Extem-Fan" bezeichnet, ist begeistert von der Chance, Teil der Reihe zu sein. Ein Crossover der besonderen Art also zum Jubiläum.

Horst Lichter als Butler Im Interview mit dem Sender erinnert sich der Trödelshow-Moderator an den Zufall, der zu diesem kurzen Engagement führte: Für die Dreharbeiten zu "Traumrouten" habe er verschiedene Schlösser, Burgen und Häuser zur Besichtigung angefragt. "Darunter natürlich auch das berühmteste, in dem die meisten Pilcher-Filme gedreht wurden. Und wie es der Zufall wollte, auch dann, als wir dort arbeiteten", erzählt der Moderator mit dem unverkennbaren Schnauzbart. Aus der ersten Anfrage, ob er mal im Hintergrund durchs Bild laufen könne, sei eine kleine Rolle geworden – als Butler. "Und wer weiß, was daraus wird. Vielleicht spiele ich ja auch mal den jugendlichen Liebhaber", witzelt der 61-Jährige.

Rosamunde Pilcher gab "schwarzes Büchlein" weiter Im Oktober 1993 begann mit "Stürmische Begegnung" eine Erfolgsgeschichte im ZDF: Die Verfilmungen der Geschichten der britischen Erfolgsautorin lockten über Jahrzehnte ein Millionenpublikum vor die Bildschirme: Inzwischen wurden fast 170 Filme der Reihe gedreht. Obwohl Rosamunde Pilcher selbst 2019 starb, gibt es noch genügend Geschichten, die verfilmt werden könnten. Produzent Smeaton erzählt im Gespräch mit dem Sender: "Sie vertraute uns ihr kleines schwarzes Büchlein an, das wir gut aufbewahren sollten und das inzwischen sicher in einem Banksafe verwahrt wird." Aus diesem wertvollen Fundus an Geschichten und Figuren kann das Team noch lange für weitere Verfilmungen schöpfen.

In "Schlagzeile Liebe" erlebt die selbstständige Gärtnerin Laura Seal (Nicola-Rabea Langrzik), die plötzlich Bürgermeisterin ihrer Heimatstadt wird, mit dem Journalisten Robert "Bob" Spencer (Garry Fischmann) ein Wechselbad der Gefühle. Denn Seals Politik ist umstritten. Wie sich die Rolle von Horst Lichter in die Geschichte einfügen wird, ist noch nicht bekannt.