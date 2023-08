"Titel, Tore, Tausend Träume – 60 Jahre Bundesliga mit Béla Réthy": TV-Kritik zur Doku für alle Fußball-Fans

Sogar der Soundtrack passt. Es beginnt mit den Toten Hosen und "An Tagen wie diesen" und endet mit AnnenMayKantereit und "Es gibt keinen Stern, der so leuchtet, wie das Flutlicht überm Ascheplatz". Zwischendrin, als Réthy seine persönliche "Hall Of Fame" der Kick-Legenden würdigt (Beckenbauer, Seeler, Overath, Netzer, Matthäus, Lewandowski, Heynckes, Klinsmann, Klose, Lahm, Kalle Rummenigge, Sammer, Schuster, Völler, Kroos und Gerd Müller, und zwar in dieser Reihenfolge) erklingt "You'll Never Walk Alone". Es passt wie der Ball in den Winkel.