"Extra Spezial: Virenjäger Hendrik Streeck – Expedition in den Dschungel":

Hendrik Streeck gehört mittlerweile zu den bekanntesten Wissenschaftlern auf seinem Gebiet in Deutschland. In der neuen Doku reist der Viren-Forscher gemeinsam mit RTL-Reporterin Pia Schrörs um die Welt, um zukünftige Bedrohungen zu erforschen. Können wir "das nächste Corona" verhindern?

In der Corona-Pandemie wurde er zum Medienstar: der Wissenschaftler Hendrik Streeck, Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Bonn. Nicht immer vertrat er die gleiche Meinung wie der vielleicht noch etwas präsentere Christian Drosten, doch Streeck gehörte zu jenen Stimmen, auf die Deutschlands Politik und Öffentlichkeit während der dunklen Pandemie-Jahre zwischen Frühjahr 2020 und 2022 hörte. Aber ist der Spuk mit dem offiziellen Ende der Corona-Pandemie im April 2023 nun vorbei? Vergessen mit dem Fallen der letzten Masken und Auslaufen der Corona-Warn-App? Für die Doku "Virenjäger Hendrik Streeck – Expedition in den Dschungel" reist RTL-Reporterin Pia Schrörs mit dem 45-jährigen Forscher um die Welt, um Gefahren künftiger Pandemien zu lokalisieren und über effiziente Präventionsmaßnahmen nachzudenken.

Nachdem Hendrik Streeck schon am 21 . März in einer normalen Ausgabe des RTL Magazin "Extra" zu Gast war, einigte man sich auf die Realisierung eines ganzen Films zum Thema Virengefahren. Im Mittelpunkt steht die Frage: War Corona nur der Anfang?

Hendrik Streeck ist der Meinung, dass immer neue Pandemie-Wellen keine Zwangsläufigkeit der Geschichte sein müssen – sofern wir die richtigen Lehren aus Covid ziehen. In der Tat lauern hunderttausende unbekannter Virenarten in der Natur. Um ihr Gefahrenpotenzial zu verdeutlichen, zieht das Team um RTL-Korrespondentin Pia Schrörs mit Streeck und anderen "Virenjägern" zu Hotspots rund um den Globus.

Sie besuchen Fledermaus-Jäger in einer thailändischen Tempelhöhle, in der drei Millionen Flughunde leben und die Wildnis des Amazonas, wo vermutlich die meisten unbekannten Viren zu finden sind. Ein weiterer Fokus der Doku liegt auf Wildtierhändlern. Und die sind nicht nur in den Tropen, sondern auch in Deutschland unterwegs.