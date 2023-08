"Guglhupfgeschwader": TV-Kritik zum fünften Eberhofer-Film mit Sebastian Bezzel

Alle Jahre wieder kommt der Eberhofer! Man kann sich das Sommerkino inzwischen schon fast nicht mehr ohne den bayerischen Kult-Polizisten aus Niederkaltenkirchen vorstellen. Ganze acht Filme aus der "Heimatkrimi"-Reihe gab es sei 2013, einer erfolgreicher als der andere. Bevor mit "Rehragout-Rendezvous" am Donnerstag, 10. August, der neunte Film deutschlandweit in den Kinos startet, zeigt das Erste den Vorgänger, "Guglhupfgeschwader" (2022), als Free-TV-Premiere.

Derber bayerischer Humor, kleine und große Verbrechen, Leberkas-Semmeln und allerlei skurrile Figuren: Auch "Guglhupfgeschwader" hat alles, was das Publikumsherz begehrt. Regie führte wie bei bisher allen Filmen der Reihe Ed Herzog, das Drehbuch erarbeitete er abermals in Zusammenarbeit mit Stefan Betz. Neben Bezzel, Schwarz und Co. schlüpfen unter anderem auch Max Schmidt ("Wirt Wolfi"), Eisi Gulp ("Papa Eberhofer") und Gerhard Wittmann ("Leopold Eberhofer") wieder in ihre bekannten Rollen, die womöglich gar nicht so einzigartig sind, wie man meinen könnte.