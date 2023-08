Rapper Ice Cube nennt seine Eltern im Interview "Helden"

Er hat das geschafft, wovon viele nur träumen können. Der in Los Angeles geborene Rapper O'Shea Jackson, der weltweit als Ice Cube bekannt ist, schaffte es Ende der 80er-Jahre mit der HipHop-Gruppe N.W.A zu weltweitem Erfolg. Die Musiker begeisterten mit Songs über Gangs, Drogen, Rassismus und Polizeigewalt ein Millionenpublikum. 1990 startete Ice Cube dann als Solokünstler durch, ebenso als Schauspieler. Der 54-Jährige war in zahlreichen Kassenschlagern zu sehen, wie "21 Jump Street" und "Ride Along". Aktuell wirkt die Rap-Legende an der Seite von Seth Rogen und John Cena im neuen Kino-Streifen "Teenage Mutant Ninja Turtles" (ab heute im Kino) mit.