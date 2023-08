Heimkino-Highlights der Woche: Henning Baum als Ballermann-Pate

Der Ballermann als Ekstase-Sehnsuchtsort der Deutschen – bisher wurde dieser Zusammenhang filmisch nur von mehr oder weniger trashigen Komödien hergestellt. Vor allem die Tom-Gerhardt-Klamotte "Ballermann 6" von 1997 fällt einem da ein. Für manche ein Bad-Taste-Kultfilm, für andere ein nerviger Trendartikel des damals neuen zügellosen Party-Selbstverständnisses eines wiedervereinigten Deutschlands. 15 Jahre später folgte 2022 der Versuch, den Ballermann in Dramaform zu erzählen. Die erste Staffel der sechsteiligen Miniserie "Der König von Palma" (auch verfügbar bei RTL+) erscheint nun ebenso wie das Drama "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" und die Musical-Serie "Mood" auf DVD und Blu-ray.

"Der König von Palma – Staffel 1" (VÖ: 28. Juli)

Dortmund, 1990: Der vom bürgerlichen Leben genervte Familienvater Matti Adler (Henning Baum) träumt von einer aufregenden Karriere als Ballermannwirt. Während Frau Sylvie (Sandra Borgmann) und die beiden Kinder (Lea Selinger, Milo Eisenblätter) noch daheim ausharren, pachtet Kraftmensch Matti eine leerstehende Strandkneipe, legt sich mit der lokalen Mafia an – die einheimisch sprudelnde Geldquellen natürlich nicht an Deutsche weitergeben will – und holt seine Familie auf die Baleareninsel nach. "Der König von Palma" erzählt keine wahre Geschichte. Die Figur des Matti Adlers gab es so nicht. Trotzdem versichern die Serienmacher und Hauptdarsteller Henning Baum, dass Atmosphäre, Kultur und Geschäftsmethoden jener Zeit akribisch recherchiert und nachgebildet wurden. Herausgekommen ist eine Nostalgie-satte Miniserie mit schrecklich "schönen" Frisuren, Klamotten und Partyriten der frühen 90-er. Die inzwischen zwei Staffeln sind auch bei RTL+ zum Stream abrufbar.