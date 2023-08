10 Jahre "Bares für Rares": Expertin Dr. Rezepa-Zabel verrät Erfolgsgeheimnis der Trödelshow!

"Bares für Rares"-Fans kennen Dr. Heide Rezepa-Zabel schon seit Jahren. Die Expertin ist seit der ersten Folge der Trödelsendung dabei. Wir haben mit ihr gesprochen und unter anderem herausgefunden, wie sie zur Sendung gekommen ist.

Vor genau zehn Jahren, am 3. August 2013, startete die ZDF-Trödelshow "Bares für Rares". Die Sendung etablierte sich nach leichten Startschwierigkeiten als erfolgreichste Nachmittagsshow im deutschen Fernsehen. Mit dem Durchbruch rechnete niemand – auch nicht Dr. Heide Rezepa-Zabel, die seit Beginn als Expertin mitmischt. "Der Erfolg hat uns alle sehr überrascht", verrät sie im Interview. Vor ihrer Promotion absolvierte sie ihr Studium in Kunstgeschichte und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg. Seit Mitte der 1990er-Jahre setzt sie im Kunsthandel und projektbezogen im Werkbundarchiv (Museum der Dinge in Berlin) ihren Schwerpunkt auf Angewandte Kunst. Die 57-Jährige bewertet in der Show nicht nur Kunst und Antiquitäten, sie richtet ihr Augenmerk als ausgebildete Diamantgutachterin und Gemmologin vor allem auch auf historischen und neuzeitlichen Schmuck. Zum Jubiläum blickt Moderator Horst Lichter auf die Highlights seiner Sendung zurück (Sonntag, 13. August, 10.15 Uhr) – nach zehn Jahren "Bares für Rares" ist die Auswahl groß, was auch die Kunsthistorikerin bestätigen kann: "Es gibt sehr viele Objekte, und die meisten sind für sich genommen als kulturelle Zeugnisse interessant", erklärt sie.

prisma: Wie sind Sie damals als Kunsthistorikerin zu "Bares für Rares" gekommen?

Dr. Heide Rezepa-Zabel: Soweit ich weiß, gab es Anfang 2013 in Deutschland eine Umfrage, wer von den Experten der Auktionshäuser bereit wäre, in der Pilotfolge einer neuen Sendung als Gutachter mitzumachen. Ich wurde von verschiedenen Seiten empfohlen und dachte mir, das könnte eine interessante Sendung im Stil der englischen Erfolgssendung "Antiques Roadshow" werden. Den genauen Ablauf der Sendung kannte ich zunächst nicht, aber kunsthistorische Themen ins Fernsehen zu bringen, fand ich reizvoll.

prisma: Also hatten Sie anfangs gar keine Erwartungen?

Dr. Rezepa-Zabel: In welchem Umfang meine Expertisen gewünscht waren, wusste ich nicht. Horst Lichter kannte ich auch nur aus dem Fernsehen, und er war mir sehr sympathisch. Ich konnte mir gut vorstellen, dass er die Brücke zu einem breiten Publikum schlagen wird. Ich persönlich habe das Format immer als Herausforderung gesehen, als Chance, Themen rund um die Kunst zu vermitteln. Und darum geht es vor allem, um die Art wie man etwas vermittelt.

prisma: Die stabilen Quoten sprechen für sich!

Dr. Rezepa-Zabel: Das Interesse der Öffentlichkeit war von Anfang an da. Das freut und motiviert uns alle. Vor allem, wenn man bedenkt, dass "Bares für Rares" zunächst nur als Experiment gestartet ist. Der Sender war völlig überrascht, dass schon die Pilotfolge so gut ankam. Natürlich haben wir uns weiterentwickelt, auch inhaltlich ist das Publikum mitgegangen, aber der Ablauf ist im Wesentlichen gleichgeblieben. Heute gilt die Sendung als erfolgreichste Nachmittagsshow im deutschen Fernsehen, bis zu drei Millionen Zuschauer sehen täglich die Folgen. Die großen Abendshows sehen sogar bis zu fünf Millionen Menschen. Mittlerweile wurde die Sendung in elf Ländern adaptiert.

Dr. Rezepa-Zabel: Laut Umfragen sind es wohl vor allem die Bewertungen, die interessanten Hintergrundgeschichten und das Thema Preisbildung, aber auch die Verkaufsperspektiven der Händler, die gemeinsame Interaktion, der Erfahrungsaustausch, die Aussicht auf Gewinn und nicht zuletzt die emotionalen Reaktionen.

prisma: Klingt eigentlich ziemlich trocken ...

Dr. Rezepa-Zabel: (lacht) Ja, der Erfolg hat uns alle sehr überrascht. Das Interesse und der Handel mit Kunst und Antiquitäten sind in Deutschland nicht so ausgeprägt wie beispielsweise in England oder Frankreich. Beides sind Länder mit einer langen Geschichte und einer reichen kulturellen Tradition. In Deutschland sind diese Themen nicht so prominent, aber das Interesse ist wohl grundsätzlich vorhanden, und wir sind offensichtlich in der Lage, die Neugier zu wecken und offene Fragen zu beantworten.

prisma: Gab es in der Sendung eine Antiquität, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Dr. Rezepa-Zabel: Puh, es gibt sehr viele Objekte, und die meisten sind für sich genommen als kulturelle Zeugnisse interessant. Es müssen nicht immer die teuersten Objekte sein. Ich freue mich auf ein interessantes, außergewöhnliches Objekt, auf den historischen Kontext, auf etwas, das Auskunft geben kann über vergangene Zeiten, über Bräuche, Werte, soziale Strukturen und persönliche Perspektiven oder Wünsche. Form, Material und Verarbeitung geben interessante Hinweise. Ich erinnere mich an 150 Jahre alte lithographierte Faltwunder, an Objekte aus fürstlichem Besitz, an kuriosen Trachtenschmuck und natürlich an das diamantenbesetzte Reliquienkreuz, das so viel Geschichte zu bieten hat.

Dr. Rezepa-Zabel: Ja, man kann gute Geschäfte machen, aber man muss auch verkaufen können. Die Kunstgeschichte interessiert mich mehr als der Verkauf. Ich möchte niemanden zum Kauf überreden. Als unabhängige Expertin fühle ich mich wohl.

prisma: Gab es eine Antiquität, die Sie am liebsten selbst mit nach Hause genommen hätten?

Dr. Rezepa-Zabel: Natürlich gab es das! Es gibt so wunderbare und schöne Bilder, die ganz überraschend aus dem Nichts auftauchen. Einige haben mich auch persönlich berührt. Neulich hatten wir ein Bild des niederländischen Porträt- und Landschaftsmalers Frans Oerder in der Sendung. Das hätte ich gerne gehabt. Oder ein Bild von Franz Müller-Landeck und ein Bozzetto in Gips – ja, und natürlich ganz speziell gearbeiteter Schmuck mit einzigartigen Farbsteinen oder ein feines Etui – einfach wunderbar, was sich hier entdecken lässt!

prisma: Wie lange brauchen Sie im Schnitt, um einen Gegenstand in der Sendung fachgerecht beurteilen zu können?

Dr. Rezepa-Zabel: Dies ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Im Vorfeld werden grundsätzliche Fragen geklärt, zum Beispiel ob es sich um "Raubgut" oder "Diebesgut" handelt oder ob "Urheberrechte" verletzt werden. Während der Dreharbeiten nehmen wir uns die nötige Zeit, die Objekte zu sichten, zu untersuchen, zu prüfen und Ungereimtheiten aufzuklären. Vor der Kamera gilt es, die wichtigsten Fragen zu klären und nachvollziehbar zu begründen, insbesondere Alter, Material, Technik, Herkunft, Besonderheiten, kulturhistorische Bedeutung und Marktwert.

Dr. Rezepa-Zabel: Dies kann nur bei ausreichender Kenntnis des Künstlers, seines Werkes, seines Stils, zeittypischer und besonderer Techniken und der Provenienz des zu begutachtenden Stückes beurteilt werden. Im Bereich der Edelsteine und Edelmetalle sind in der Regel Laboruntersuchungen unumgänglich. Vor allem bei teuren Stücken ist immer Vorsicht geboten. Jede Unstimmigkeit kann ein Hinweis auf eine Fälschung sein. Ich kann jedem, der Geld für Kunstgegenstände, oder im speziellen Edelsteine ausgeben will, nur empfehlen, sich beraten zu lassen, bevor er leichtfertig investiert. Ich denke, dass es uns auch in dieser Hinsicht gelungen ist, das Publikum etwas zu sensibilisieren.

prisma: Haben Sie sich schon immer für Kunst interessiert?

Dr. Rezepa-Zabel: Ja, meine Eltern waren kunstinteressiert und auch in meiner eigenen Familie gehört Kunst zum Leben – zumindest für einen Sonntagsausflug (lacht). Ich finde Kunstgeschichte spannend, vor allem, wenn man immer tiefer eintaucht – sie unterhält uns nicht nur, sie öffnet unsere Perspektiven und bereichert uns in der Gegenwart.

prisma: Als erfahrene Kunsthistorikerin haben Sie doch bestimmt einen Lieblingskünstler, oder?

Dr. Rezepa-Zabel: Nein, ich habe keinen Lieblingskünstler oder Lieblingskünstlerin, es sind einzelne Werke, die mich berühren, wie der David von Michelangelo, anders die Dschungelpflanzen von Chris Offili oder die Wolken von Berta Fischer, wieder anders die Preziosen von Fabergé und Cartier. Ich bin für sehr vieles offen.

