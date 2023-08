Birgit Schrowange: Moderatorin heiratet zum ersten Mal – mit 65 Jahren

Birgit Schrowange im Hochzeitsrausch: Wie "Bild" berichtet, hat sich die TV-Moderatorin erstmals vor den Traualtar gewagt. Demnach sagte sie am 16. Juli zu ihrem Verlobten Frank Spothelfer "Ja". Die Feier fand auf offener See zwischen Malaga und Valencia im Rahmen einer zehntägigen Kreuzfahrt statt. "Die alte Schachtel ist endlich unter der Haube", witzelte die 65-Jährige gegenüber "Bild" und versicherte, sie fühle sich "großartig": "Frank ist genau der Mann, den ich mir als meinen Ehemann erträumt habe. Das Warten hat sich gelohnt." Bei ihr gelte das Motto "das Beste kommt zum Schluss".

Auch Frank Spothelfer konnte im Interview mit "Bild" mit seinen Gefühlen kaum hinterm Berg halten. "Wir tun einander gut, lassen uns aber auch so sein, wie wir sind", beschrieb er seine Emotionen. "Uns verbindet eine tiefe Liebe. Ich bin stolz, Birgit nun meine Frau nennen zu dürfen." Die Trauung selbst sei ein "magischer Moment" gewesen, so Spothelfer.

Nach den Feierlichkeiten, während denen unter anderem Schauspielerin Isabel Varell mit dem Liebeslied "Bridge Over Troubled Water" für feuchte Augen sorgte, steht für das frisch getraute Ehepaar schon das nächste Highlight an: Per Schiff geht es im September während der Flitterwochen 19 Tage durch die großen Seen zwischen den USA und Kanada.