"Takeshi's Castle": Die Kultshow ist zurück: "Takeshi's Castle" bald auf Prime Video

Die international bekannte Gameshow "Takeshi's Castle" kehrt nach den ersten beiden Staffeln aus den Jahren 1986 und 1989 zurück: Am Freitag, 4. August, feiert die Action-Gameshow ihr Comeback beim Streaming-Anbieter Prime-Video – mit deutscher Synchronisation. Das Konzept bleibt das alte: Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer überwinden auf ihrem Weg zum legendären Schloss von Beat Takeshi (Takeshi Kitano) nicht nur einen anspruchsvollen Parcours mit Hindernissen und Festungen, sondern auch diverse Gegner. Von fliegenden Riesenpilzen über dämonische Labyrinthe und böse Burgherren bis hin zu skurril verkleideten Fischmenschen ist alles dabei.

Was auch die neue Version auszeichnet, sind die vielen Pannen, die das Publikum zu Hause auf dem Sofa amüsieren. Wer die ersten Etappen erfolgreich meistert, hat im finalen Showdown die Chance auf den Sieg. Nur ein Team kann den Kampf gegen Takeshis Armee gewinnen. Das Format wurde nicht nur in Japan gefeiert, sondern avancierte weltweit zum Hit. In Deutschland war die Show erstmals von 1999 bis 2001 auf DSF zu sehen.