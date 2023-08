"Beflügelt – Ein Vogel namens Penguin Bloom": TV-Kritik zum ARD-Spielfilm nach der Buchvorlage

Genauso berührend wie das Drama ist auch die Tatsache, dass der Film auf wahren Begebenheiten beruht: 2013 stürzte die Australierin Sam Bloom im Thailand-Urlaub von einer Dachterrasse, seitdem ist die Mutter dreier Kinder querschnittsgelähmt. Doch sie ließ sich nicht unterkriegen. Sie begann, Kanufahren zu lernen und trat bei den Sommer-Paralympics 2016 in Rio de Janeiro an. Wie sie es schaffte, nach dem Schicksalsschlag wieder Kraft zu schöpfen, berichtete ihr Ehemann Cameron im selben Jahr in seinem Buch "Penguin Bloom – Der kleine Vogel, der unsere Familie rettete", das auch in Deutschland zum Bestseller und von Regisseur Glendyn Ivin verfilmt wurde.