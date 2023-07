Madonna Krankenhaus: Deshalb bedankt sie sich im Krankenhaus wirklich bei ihren Kindern

Vier Wochen ist der Beginn von Madonnas schwerer Krankheit nun her. In den sozialen Medien hat der Star nun ihrer Familie gedankt.

"Die Liebe von Familie und Freunden ist die beste Medizin", schreibt Madonna bei Instagram: Einen Monat nach ihrem Krankenhausaufenthalt habe sie nun Zeit, zu reflektieren. Der größte Dank geht dabei an ihre Kinder: "Als Mutter kann man sich wirklich in den Bedürfnissen seiner Kinder und dem scheinbar endlosen Geben verfangen", schreibt die Sängerin zu drei Fotos, die sie unter anderem mit ihrem 17-jährigen Sohn David Banda und ihrer 26-jährigen Tochter Lourdes zeigen: "Aber als es hart auf hart kam, haben sich meine Kinder wirklich für mich eingesetzt." Diese Seite hätte sie nie zuvor an ihren Kindern gesehen, fährt die 64-Jährige fort: "Das hat den Unterschied ausgemacht. Das gilt auch für die Liebe und Unterstützung meiner Freunde."

"Wie viel Glück ich habe, am Leben zu sein" Ein drittes Bild zeigt Madonna mit einem gerahmten Polaroid von Andy Warhol, auf dem der US-amerikanische Künstler Keith Haring eine Jacke mit dem Gesicht von Michael Jackson trägt: "Ein perfektes Dreieck der Brillanz", bilanziert Madonna: "Ein Künstler, der so viele Leben berührt hat, auch mein eigenes. Ich schluchzte, als ich dieses Geschenk öffnete, weil mir bewusst wurde, wie viel Glück ich habe, am Leben zu sein. Und wie glücklich ich mich schätzen kann, diese Menschen und so viele andere, die ebenfalls von uns gegangen sind, gekannt zu haben." Zuletzt dankt die Sängerin all ihren "Engeln", die sie beschützt und dafür gesorgt hätten, dass sie ihre Arbeit beendet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Madonna (@madonna) Ende Juni wurde Madonna bewusstlos in ihrer Wohnung in New York aufgefunden und ins Krankenhaus gebracht. Ihr Manager Guy Oseary teilte auf Instagram mit, dass sie "eine schwerwiegende bakterielle Infektion" habe, die auf der Intensivstation behandelt werde.

Madonna hat insgesamt sechs Kinder. Lourdes Maria Ciccone Leon ist ihre älteste Tochter. Sie stammt aus Madonnas Beziehung mit dem Fitnesstrainer Carlos Leon. Ihr leiblicher Sohn Rocco John Ciccone Ritchie wurde im August 2000 geboren und stammt aus Madonnas Ehe mit dem britischen Regisseur Guy Ritchie. Hinzukommen die vier Adoptivkinder David Bandana, Mercy James sowie die Zwillinge Estere und Stelle.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Guy Oseary (@guyoseary)