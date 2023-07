plan b: Von grau zu grün – Gutes Klima für die Stadt: TV-Kritik zur ZDF-Doku über grüne Städte

Überschwemmungen, Hochwasser, Starkregen – die Folgen des Klimawandels sind heutzutage deutlich spürbar. Sie zwingen nicht nur zu einem nachhaltigen Umdenken in der Politik und unserer eigenen Lebensweise, sondern auchhaben auch Folgen für Stadt- und Bauplanungen. Wie das funktioniert und in welchen Gebieten bereits die Architektur an den Klimawandel angepasst wird, zeigt Filmemacher Christoph Würzburger in der Reportage "plan b: Von grau zu grün – Gutes Klima für die Stadt".