Bill Kaulitz: Tokio Hotel-Musiker fordert mehr Schutz für sich und die Band

Der Auftritt von Tokio Hotel in Cuxhaven sollte eigentlich ein episches Comeback werden, entpuppte sich jedoch als Albtraum. Woran das lag, verrieten wie Bill und Tom Kaulitz in ihrem Podcast.

So hatten Tokio Hotel sich ihr Live-Comeback in Deutschland sicher nicht vorgestellt: Am Wochenende spielte die Band erstmals seit vielen Jahren wieder auf einem deutschen Festival: Das Deichbrand Festival in Cuxhaven hatte die Musiker um die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sogar als Headliner angekündigt. Doch dann wurde das Konzert wegen technischer Probleme vorzeitig abgebrochen. Mindestens ebenso große Sorgen bereitete den Brüdern der überfüllte Backstage-Bereich, wie sie nun in ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills" verrieten.

"Es geht nicht, wir brauchen wieder mehr Personenschutz", bilanzierte Bill nach dem Auftritt am Freitag. Während seines gesamten Aufenthalts auf dem Gelände hätte es kaum eine Situation gegeben, in er in Ruhe gelassen wurde. Selbst im abgesperrten Artist-Bereich, zu dem nur ausgewählte Menschen Zugang haben, wurde er angefasst und von Leuten bedrängt.

"Ich musste im Artist-Bereich auf Toilette und kam einfach kaum in Richtung Klo. Die Leute haben an mir gezerrt, mit mir Fotos gemacht", erinnerte sich der Sänger. Die Situation sei ähnlich wie in den Anfangszeiten der Band in den frühen 2000-ern gewesen. "Wir alle als Band waren nervlich wieder fertig, ich habe mir um uns alle Sorgen gemacht, ich habe geweint, hatte Panik-Attacken, war überfordert", beschrieb Bill seine Eindrücke des Wochenendes.

"Ich hatte immer genau so einen Albtraum" Dass sie von nur einem Sicherheitsmann begleitet wurden, bewertet er rückblickend als großen Fehler. Denn eine einzelne Person bekomme nicht alles mit. Tom Kaulitz sah allerdings noch ein anderes Problem: Bill sei auf dem Festival einfach zu freundlich gewesen, kritisiert er. "Ja gut, ich habe nur gelogen", gestand Bill zähneknirschend: "Ich habe Menschen gesagt, dass ich sie kenne und weiß, wer sie sind ... dabei hatte ich keine Ahnung."

Die technische Panne auf der Bühne bereuen die Brüder zutiefst: "All unser Herz steckt in dieser Show", erklärte Bill im Podcast: "Und dann bist du machtlos, das ist das Schlimmste. Mein Herz zerbricht einfach." Tom bestätigte: "Ich hatte immer genau so einen Albtraum. Dass einfach alles ausfällt, wenn man auf der Bühne steht." Im Grunde sei es so, wie Bandkollege Georg Listing gesagt habe: "Als hätte man sich in der Schule eingekackt und müsste die Hose noch die ganze Woche tragen."

Wegen technischer Probleme hatten Tokio Hotel die Festivalbühne am Freitag nach wenigen Songs verlassen müssen. Später entschuldigte sich die Band in einer Videobotschaft. Der Veranstalter kündigte an, das Konzert nachzuholen. Details über einen neuen Auftritt sind noch nicht bekannt.

