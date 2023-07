Am Puls mit Christian Sievers: Stillstand und Regelwut: Darum geht es in der ZDF-Reportage

Schadet uns die "deutsche Gründlichkeit"? In einer Reportage mit dem epischen Titel "Am Puls mit Christian Sievers: Stillstand und Regelwut – verspielt Deutschland die Zukunft?" geht der ZDF-Journalist auf Reisen und der Frage nach, ob wir als Land noch flexibel genug sind.

Am Puls mit Christian Sievers: Stillstand und Regelwut – verspielt Deutschland die Zukunft? Dokumentation, Reportage • 27.07.2023 • 22:15 Uhr

"Am Puls mit Christian Sievers: Stillstand und Regelwut – verspielt Deutschland die Zukunft?" ist die Fortsetzung oder besser Erweiterung des Formats "Am Puls Deutschlands", in dem Jochen Breyer seit August 2017 tieferliegenden Fragen der deutschen Gesellschaft nachgeht. Bereits im Mai liefen zwei Folgen mit Sarah Tacke ("Mitarbeiter gesucht! Das deutsche Job-Desaster") und Jana Pareigis ("Wohn-Desaster und Immobilien-Irrsinn"). Nun kommt mit dem erfahrenen Nachrichten-Mann Christian Sievers ein Kollege dazu.

In Sievers' Debüt geht es um die Frage, wie sehr uns Deutsche unsere sprichwörtliche Gründlichkeit mittlerweile hemmt? Sind wir zu umständlich und langsam für unsere schnelle Zeit geworden? Um diese Frage zu beantworten, reist der 54-jährige "heute journal"-Moderator quer durchs Land, um es auf seine Zukunftsfähigkeit abzuklopfen. Nicht so sehr in Bezug auf konkrete Innovationsprojekte der Wirtschaft, sondern ein bisschen mehr "meta", also in Bezug auf jene Faktoren, in denen sich die Art und Weise widerspiegelt, wie wir Deutsche mit Veränderungen und Herausforderungen umgehen.

Dafür testet der gebürtige Offenbacher die deutsche Infrastruktur, fährt Zug und begutachtet deutsche Autobahnen. Beiden Verkehrswegen haftet der Vorwurf des "Innovationsstaus" an. Sprich: Verzögerungen und Baustellen, so weit das Auge und die Geduld reichen. Dazu kommt die Verwaltung: 575 deutsche Verwaltungsdienstleistungen sollten mittlerweile digital möglich sein. De facto sind es zurzeit aber nur 33. In deutschen Ämtern stapeln sich die Papierberge – doch warum? In einem Workshop des "Hamburger Amt für IT und Digitalisierung" wird unter den Augen von Christian Sievers die Zukunft der Verwaltung geplant. Diese müsste auch beim BAföG-Amt in Halle dringend Einzug halten. Studenten dürfen ihre Anträge hier zwar mittlerweile online einreichen, doch diese müssen dann im Amt doch wieder ausgedruckt und herumgetragen werden.

Brauchen wir also alle etwas mehr "pyt"? Na klar, es gibt auch gut funktionierende neue Ideen und sogar Flexibilität in Deutschland. Doch natürlich legt das ZDF seine Finger eher in jene Wunden, die nicht so schön anzusehen sind. Dafür spricht Christian Sievers auf seiner Reise mit vielen Fachleuten, die an innovativen Projekten forschen, sie vorantreiben oder die für einen Perspektivwechsel stehen: Sievers ist beim umstrittenen Verkehrsprojekt "Stuttgart 21", und er besucht den Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, den deutsch-dänischen Politiker Claus Ruhe Madsen. Er mahnt zu mehr Gelassenheit. Die Deutschen wollten immer alles perfekt machen, sagt er. Um auch mal halb perfekte Dinge stehenzulassen, fehlt uns da etwas? Im Dänischen gibt es dafür ein Wort: "pyt", das heißt so viel wie "ist nicht schlimm" oder "ist nicht von Bedeutung". Brauchen wir also alle etwas mehr "pyt"?

Dänemark gilt als Digitalisierungsland Nummer eins. Was können wir vom kleinen Nachbarn lernen? Mit dem berühmten Architekten Wolfgang Frey, einem Stadtplaner und Visionär für ganzheitliche Nachhaltigkeit, spricht Sievers darüber, wie wir in der Zukunft leben könnten und unser Leben dort besser gestalten sollten. Vielleicht ist Deutschlands Innovationszug ja doch noch nicht abgefahren. Und immerhin – auch Gründlichkeit hat ihre Vorteile: In dieser Arbeits- und Denkschule passieren weniger Fehler. Wer jedoch so lange nachdenkt, bis unser globales und stark beschleunigtes "Spiel des Lebens" zu Ende ist, dem ist dann wohl doch nicht mehr zu helfen.

Am Puls mit Christian Sievers: Stillstand und Regelwut – verspielt Deutschland die Zukunft? – Do. 27.07. – ZDF: 22.15 Uhr