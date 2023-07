Idris Elba: Star Idris Elba zeigt Zivilcourage und wird beinahe erschossen

In der britischen Krimiserie "Luther" (2010 bis 2019) jagt Idris Elba in der Rolle des gleichnamigen Detective Gangster und Ganoven in London. Auch privat misst der Schauspieler Zivilcourage einen hohen Stellenwert zu, wie er nun in einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung "Daily Mail" beweist: "Ich habe fast mein verdammtes Leben verloren, nachdem ich versucht hatte, einen Mann aufzuhalten, der seine Freundin vor einem Club bedrohte", erinnert sich Elba in dem Gespräch an die verhängnisvolle Nacht.