Dwayne Johnson: Star unterstützt Streik: Hollywood-Star spendet Millionen an Gewerkschaft

Hollywood steht still: Die Schauspielerund Autoren fordern eine gerechte Bezahlung. Actionstar Dwayne Johnson hat den Streik mit einer "historischen" Spende unterstützt.

Unterstützung für die Streikenden: "Es ist ein Appell an uns alle, dass wir einfach helfen müssen, wo immer wir können", freut sich Courtney B. Vance, Präsident der Stiftung der Schauspieler-Gewerkschaft SGA-AFTRA, laut "Variety" über die "historische" Spende von Dwayne "The Rock" Johnson an den Hilfsfonds der Organisation. "Jeder weiß, was passiert, wenn man streikt. Du kannst nicht kämpfen, wenn du keine Unterstützung an deiner Seite und an der Front hast. Also lässt Dwayne alle wissen: 'Ich bin hier. Was wollt ihr tun?", erklärte Vance im Gespräch mit dem Branchenmagazin. Die genaue Summe halten die beiden zwar unter Verschluss, aber es soll sich um eine siebenstellige Spende handeln, die das Potenzial hat, Tausenden von Schauspielern zu helfen.

Schließlich steht ganz Hollywood seit Tagen still. Neben Drehbuchautorinnen und -autoren streiken auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Dreharbeiten allerorts liegen zunächst auf Eis, wie beispielsweise die Produktion des Clint-Eastwood-Thrillers "Juror No. 2", die Late-Night-Show von Jimmy Kimmel und John Oliver sowie die Arbeiten an "Deadpool 3". Öffentliche Auftritte und Veranstaltungen wurden reduziert. Den Darstellern ist es laut Gewerkschaft untersagt, Marketingaktivitäten für nun erscheinende Filme zu übernehmen. Ebenso wie die WGA fordert auch die SAG-AFTRA eine Erhöhung der Grundgehälter und Restgehälter im Streaming-Zeitalter sowie eine Zusicherung, dass Künstliche Intelligenz ihre Arbeit nicht übernimmt.

Gewerkschaftsführerin: "Wir sind auf Spenden und Zuschüsse angewiesen" "Wenn wir in eine Krise wie die Corona-Pandemie geraten und Millionen und Abermillionen von Dollar für finanzielle Unterstützung ausgeben müssen, dann brauchen wir unsere hochkarätigen Talente, die es sich leisten können und die in der Lage sind, anderen zu helfen", erklärt Cyd Wilson, SAG-AFTRA-Geschäftsführerin. Vance und Wilson setzten am 13. Juli, als die Führungsriege der Gewerkschaft den Streik ankündigte, einen Brief auf, in dem von einer misslichen Lage die Rede ist. Sie appellierten darin an einige der bestverdienenden Schauspieler, mit Spenden zu helfen.

Dwayne Johnsons Team meldete sich umgehend, wie der Präsident der Stiftung gegenüber dem Branchenmagazin betonte. Vance habe das Telefonat zwischen ihm und dem Action-Darsteller als "ein Fest der Liebe" empfunden. "Es war wie 'Mann, du hilfst auf eine Art und Weise, die es anderen ermöglicht, die dringende Notwendigkeit zu erkennen'", soll Vance laut "Variety" zu Johnson gesagt haben.

Schauspieler fordern faire Bezahlung – auch wenn KI im Spiel ist Am Dienstag soll die bislang größte Kundgebung ("Rock the City for a Fair Contract") in New York City am Times Square seit Beginn des Streiks am 14. Juli abgehalten werden. "Die SAG-AFTRA kämpft dafür, dass ihre Mitglieder ihren gerechten Anteil an den Streaming-Einnahmen erhalten, dass die Vergütung erhöht wird, um mit der Inflation Schritt zu halten, und dass eine Vereinbarung getroffen wird, die den Schauspielern eine informierte Zustimmung und eine faire Bezahlung gibt, wenn KI digitale Repliken ihrer Darbietung, ihrer Stimme und ihres Abbilds erstellt", erklärt die Gilde laut "Variety" vorab. Mit von der Partie sollen unter anderem Stars wie Bryan Cranston, Steve Buscemi, Christian Slater, Lauren Ambrose, Christine Baranski, Matt Bomer, Tituss Burgess und Liza Colón-Zayas sein.