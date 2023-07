Gegen den Strom – Sara Mardinis Einsatz für die Menschlichkeit: TV-Kritik zur ARD-Doku über eine Lebensretterin

Im Sommer 2015 floh die Syrerin Sara Mardini zusammen mit ihrer Schwester Yusra in einem Schlauchboot nach Griechenland. Als der Motor versagte, brachte sie es mit ihrer Schwester schwimmend an Land. Sie wurde gefeiert, doch später von den griechischen Behörden wegen Menschenschmuggels verfolgt. Eine ARD-Reportage erzählt ihre Geschichte.

Dass die in Damaskus geborenen Töchter eines Schwimmtrainers so gut schwimmen konnten, rettete 18 Insassen eines Flüchtlingsbootes das Leben. Sara und ihre jüngere Schwester Yusra brachten das Boot nach einem Motorausfall in dreieinhalb Stunden schwimmend ans Land. Ihre Story machte Schlagzeilen, sie wurden vielfach geehrt – unter anderem mit einem Bambi in der Kategorie "Stille Helden", Doch als Sara später auf die Insel Lesbos zurückkehrte, um schiffbrüchigen Flüchtlingen zu helfen, wurde ihr der Prozess wegen Menschenschmuggels gemacht. – Charly W. Feldmans Porträt "Gegen den Strom – Sara Mardinis Einsatz für die Menschlichkeit" wirft zu Zeiten des Pushbacks an den Küsten Europas die immerwährende Frage auf: Wie weit dürfen Gesetze gehen und wer macht sich schuldig, der die Menschenwürde verteidigen will?