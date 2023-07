"Wettkampf in 4 Wänden": TV-Kritik zur RTL-Show mit Yvonne Woelke

Live im TV

American Football bei RTL und Nitro: Spiele, Übertragung und mehr – alle Infos zum Mega-Event

American Football genießt in den USA seit vielen Jahrzehnten eine enorme Popularität. Und auch in Deutschland nimmt die Beliebtheit der Sportart immer mehr zu. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich RTL ab der Saison 2023/2024 die Übertragungsrechte für Partien der National Football League (NFL) gesichert hat. Im Rahmen des Deals darf die Sendergruppe NFL-Spiele im Free-TV zeigen, der Deal läuft zunächst bis 2028. Daher können sich die heimischen Fans der New York Giants, der San Francisco 49ers, der New England Patriots und aller anderen Clubs der besten Football-Liga der Welt auf fünf Saisons mit Livespielen freuen.

