"FIFA Frauen WM 2023: Deutschland – Marokko": Infos zur Übertragung im ZDF

Euphorie, Jubeltaumel und große Emotionen: All diese Dinge brachte man in den vergangenen Jahren nur sehr selten mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Verbindung – zumindest mit der der Männer. Ganz anders gestaltet sich die Situation bei den DFB-Frauen. 2022 fieberte Deutschland – in absoluten Zahlen knapp 18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – mit, als die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg im EM-Finale gegen England nur haarscharf am Titelgewinn vorbeischrammte.