Hape Kerkeling bei "Illner" über Humor-Tabus: "Ich habe nichts zurückzunehmen"

Erste Mysterythriller-Serie der ARD

„Die nettesten Menschen der Welt“: Eine spannende Twilight-Hommage

Am Freitag, 21. Juli 2023, beginnt mit der Serie „Die nettesten Menschen der Welt“ bei der ARD eine neue Ära. Was wie eine kurzweilige Familienserie klingt, ist in Wahrheit ein Mysterythriller in vier in sich abgeschlossenen Episoden und sechs Folgen. Angelehnt an die Kultserie „Twilight Zone“ taucht diese deutsche Anthologie-Serie in die mysteriösen Vorkommnisse der Nachbarschaft und ihrer Bewohner ein.

