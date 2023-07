"Big Bounce – Die Trampolin Show": TV-Kritik zum Start der dritten Staffel mit Daniel Hartwich und Wolff-Christoph Fuß

Das große Hüpfen geht bei RTL in die nächste Runde. "Big Bounce – Die Trampolin Show" startet mit sechs neuen Folgen der dritten Staffel. Die Springerinnen und Springer beweisen ihr Können auf dem Sportgerät und treten in Duell-Parcours an.

Big Bounce – Die Trampolin Show Unterhaltung • 22.07.2023 • 20:15 Uhr

Hüpfen, Parcours, Action und ganz wichtig: Trampoline! In der dritten Staffel der RTL-Sendung "Big Bounce – Die Trampolin Show" geht es wieder um vollen Körpereinsatz und Siegeswillen. In neuen Folgen müssen sich die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch verschiedene Parcours bis ins Finale kämpfen – und bereits der Weg zum Halbfinale ist nicht zu unterschätzen.

Sportliches Geschick und Köpfchen Den Auftakt macht die erste von vier Qualifikationsshows, moderiert von Daniel Hartwich und Wolff-Christoph Fuß. Dabei müssen jeweils zwei Springerinnen und Springer in Duell-Parcours gegeneinander antreten. Wer zuerst ans Ziel gelangt, qualifiziert sich für den Taktik-Parcours, für den nicht nur sportliches Geschick, sondern auch Köpfchen gefragt ist. Bei dieser Challenge gilt es, den Parcours in Form eines Rätsels innerhalb von 60 Sekunden zu lösen. In spektakulärer Höhe geht es für die Siegerinnen und Sieger weiter mit dem Hoch-Parcours. Die zwölf schnellsten ziehen ins Halbfinale ein.

Unter den Teilnehmern sind der "Singende Busfahrer" Jonny Rönnefahrt aus Dresden sowie Handballer Gary Hines. Für Hines ist die Teilnahme ein weiterer Höhepunkt seiner Karriere, denn: Er konnte sich bereits mit der Handballnationalmannschaft der USA für die Weltmeisterschaft 2023 qualifizieren. Aber nicht nur er kann sportliche Erfolge nachweisen. Kandidat Etienne Paff stellte 2020 mit dem Parcours-Team "Freerunning Schlappen" einen Rekord auf – mit elf Meter schaffte er den höchsten Sprung von einem Kran in einen Sandhaufen.

Titan Monostori dürfte treuen Zuschauerinnen und Zuschauerin ein bekanntes Gesicht sein. Er nahm an den vorherigen zwei Staffeln teil, scheiterte aber jedes Mal an dem gleichen Hindernis. Nun möchte er unbedingt den Sieg mit nach Hause nehmen. Ebenso wie Stuntman Lucas Wilson, der bereits mit Keanu Reeves zusammenarbeitete und sogar in der neuen "Hunger Games"-Produktion eine Rolle ergattern konnte.

