„Die nettesten Menschen der Welt“: alle Infos zur ersten Mysterythriller-Serie der ARD mit Fabian Hinrichs und Silke Bodenbender

Am Freitag, 21. Juli 2023, beginnt mit der Serie „Die nettesten Menschen der Welt“ bei der ARD eine neue Ära. Was wie eine kurzweilige Familienserie klingt, ist in Wahrheit ein Mysterythriller in vier in sich abgeschlossenen Episoden und sechs Folgen. Angelehnt an die Kultserie „Twilight Zone“ taucht diese deutsche Anthologie-Serie in die mysteriösen Vorkommnisse der Nachbarschaft und ihrer Bewohner ein.

Um was geht es bei „Die nettesten Menschen der Welt“? In sechs Episoden erzählt die Anthologie-Serie lose miteinander verknüpfte und unterschiedliche Geschichten. Im Mittelpunkt stehen Menschen, die sich ihren innersten Ängsten stellen müssen. In Episode 1 wird die Jugendliche Lill, gespielt von Hannah Schiller, mit einer unerwarteten Bedrohung zu Hause konfrontiert. Wie nervenzerreißend ein Vorstellungsgespräch werden kann, erzählt die folgende Geschichte von Kay (Stephanie Amarell). Folge 3 schildert, wie Student Marten (Anton von Lucke) ungewollt eine Verbindung mit dem rätselhaften Haustier seines Onkels eingeht. Schockiert muss er feststellen, dass es seine tiefsten Wünsche erfüllt. Dabei scheut es sich nicht, auch über Leichen zu gehen. Das letzte Kapitel der Mysterythriller-Serie ist Mika (Sebastian Urzendowsky) gewidmet. Er arbeitet in einem kleinen Hotel als Portier. In seiner Freizeit geht er im Rahmen eines Online-Games auf Hexenjagd. Plötzlich beginnen sich seine Kolleginnen Lana (Pauline Fusban) und Tanja, dargestellt von Milena Tscharntke, seltsam zu verhalten. In ihm keimt der furchtbare Verdacht, dass die beiden in Wahrheit Hexen sind und es bald ein Menschenopfer geben solle.

Infos und Hintergrund zu „Die nettesten Menschen der Welt“ Die Serie stammt aus der Feder des Grimmepreisträgers Alexander Adolph („Unter Verdacht“) und Eva Wehrum. Dicht erzählt sind die sechs kompakten Folgen geschickt miteinander verzahnt. Augenzwinkernd berichtet, tauchen die Darsteller auch in den anderen jeweils zwanzigminütigen Episoden auf. Mal spielen sie eine entscheidende Rolle, mal laufen sie einfach nur durchs Bild. Sie wirken wie eine Anthologie, für deren Entstehung sich Philip K. Dick („Blade Runner“, „Total Recall“ oder „Minority Report“) und der Meister des Grauens, Stephen King, zusammengetan haben.

Die namhafte Besetzung, zu denen unter anderem Fabian Hinrichs, Axel Milberg, Silke Bodenbender und Jörg Schüttauf gehören, überzeugt ebenso wie die visuellen und Spezialeffekte. So formt die junge Lill mit ihren Händen Feuer und Silke Bodenbender hat in bester Goldie-Hawn-Manier („Der Tod steht ihr gut“) ein handballgroßes Loch im Bauch, durch das man hindurchschauen kann. Der besondere Clou an der Twilight-Hommage sind die doppelten Böden in den jeweiligen Geschichten. Sie offenbaren sich oftmals erst in der letzten Szene.