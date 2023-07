"Let's talk about sex: 100 Jahre Aufklärung": Infos zur neuen ARTE-Doku

Reality-TV-Format bei RTL

Schon am zweiten Abend gehen sich die Männer in der "Bachelorette"-Villa an die Gurgel

Direkt der zweite Abend in der "Bachelorette"-Villa hatte es in sich. Der Konkurrenzkampf scheint unter den Männern bereits entbrannt zu sein. Doch am Ende sortiert Jennifer Saro überraschend zwei Favoriten aus.

